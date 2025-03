“Vorig jaar werden in onze provincie amper 2 windmolens bij gebouwd. De vergunningen liggen klaar, maar het is te duur om ze te bouwen. Daarom voer ik opnieuw steun in. Zo wordt investeren in windmolens opnieuw interessant voor investeerders en kunnen er in onze provincie weer meer windmolens bijkomen. Investeren in propere en betrouwbare energie van bij ons is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de portemonnee. Het maakt ons minder afhankelijk van duur en onbetrouwbaar gas uit dubieuze landen. En zorgt voor een verlaging van onze energiekost en dus van onze energiefactuur. is goed voor de portemonnee en de planeet.”, aldus Depraetere.