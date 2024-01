Ook in de weekdagen wordt er in de loketuren gesnoeid. Ook enkele West-Vlaamse stations ontsnappen niet aan de maatregel. Vooral de stations in De Panne, Lichtervelde, Knokke en Waregem lijken de grootste slachtoffers te zijn. Vanaf 1 maart zullen reizigers geen ticket meer kunnen kopen aan het loket, maar enkel via de app of via een automaat.

“Onbegrijpelijk”, vindt Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere. “In Lichtervelde en Waregem worden de loketten zelfs het volledig weekend gesloten. Dit betekent dat wanneer iemand op vrijdag na 14u30 beslist om in het weekend de trein te nemen, maar digitaal niet onderlegd is, gewoon moet thuis blijven of naar een ander station moet gaan.”