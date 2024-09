In De Kleine Ster was deze morgen niemand aanwezig, en dus blijft de vraag wat er met die school zal gebeuren.

David Breyne, directeur De Horizon: "De sfeer hier was fantastisch, vanmorgen, al waren de kinderen een beetje zenuwachtig. Die starten vandaag op een hele nieuwe school, weliswaar met hetzelfde team, maar de sfeer was heel goed aan de schoolpoort. De ouders waren ook ontzettend enthousiast. Of de rust teruggekeerd is na de heisa ? Er is alvast een klacht ingediend tegen mij. Ik moet halfweg september naar de politie voor een verhoor. Bon, we zullen wel zien. Ik hoop dat de rust nu echt wel kan terugkeren, en dat we vertrokken zijn met onze nieuwe school De Horizon."