Het schoolbestuur van vrije basisschool De Kleine Ster zette de directeur in mei aan de kant. Ouders en leerkrachten kwamen de straat op, en in sneltempo is een nieuwe school uit de grond gestampt, Horizon, met les op drie locaties.

Bij De Kleine Ster verwachten ze maandag weinig kinderen. Er is wel opvang voorzien, maar de school heeft geen leerkrachten meer en ook de zoektocht naar een nieuwe directeur leverde niets op. Als er geen mirakel gebeurt zal het katholieke schooltje dus sluiten en is het gedaan met de schoolstrijd in Mesen.