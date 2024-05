De boodschap van de leerlingen en hun ouders tijdens de protestmars is duidelijk. Zij willen dat David Breyne directeur blijft in de lokale basisschool. Zijn proefperiode zit er na twee jaar op en zijn vaste benoeming was aangebroken. Maar het schoolbestuur zet hem aan de kant.

“Ik heb dat ontslag helemaal niet zie aankomen. Ik kwam thuis en de ontslagbrief lag op de keukentafel. Ik heb mijn werk de voorbije jaren met heel veel competentie uitgevoerd, denk ik toch en dit nieuws komt binnen als een bom.”