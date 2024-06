Na een proefperiode van twee jaar, mocht directeur David Breyne aftellen naar zijn vaste benoeming. Maar die kwam er niet, het schoolbestuur zette hem aan de kant. Die beslissing veroorzaakte een storm van protest bij het personeel en de ouders. De stad probeerde te bemiddelen, maar een nieuwe school met David aan het hoofd, blijkt de enige oplossing.

“Een interactie moet een tweerichtingsverkeer zijn. En als er geen interactie komt van de mensen waarvoor we geprobeerd hebben een oplossing te zoeken, dan moeten we iets anders zoeken”, legt burgemeester Sandy Evrard uit. “Vanuit ons perspectief was dit inderdaad de enige oplossing, zowel voor mezelf als voor het team”, vult David Breyne aan.