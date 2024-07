Een paar weken geleden was er nog geen sprake van de Horzion, maar nu krijgt de nieuwe school in Mesen stilaan vorm. Met een kraan worden de eerste containerklassen in elkaar gezet. Daarnaast zullen de leerlingen ook les krijgen in het oude stadhuis en in buurthuis ’t Keteltje.

Alle leerkrachten van De Kleine Ster zijn intussen hun directeur gevolgd. Zij stappen net als het gros van de leerlingen over naar het gemeenschapsonderwijs.