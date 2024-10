Amazonia heeft zijn start helemaal gemist: sinds de opening in het voorjaar is de attractie nauwelijks open geweest, en er zaten ook al bezoekers in vast. Het is een prototype, een wereldprimeur, en dat brengt de nodige problemen met zich mee, zegt het park nu. Er wordt volop gewerkt aan een oplossing en de jongste test gaan de goeie richting uit. Toch zal de attractie dit jaar niet meer open gaan. De heropening is gepland op 5 april, de start van het nieuwe seizoen. Het pretpark focust zich nu op Halloween.