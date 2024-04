Het is een spectaculaire waterattractie voor het hele gezin. Per acht personen gaan de bezoekers in een ronde boot via een lift naar een hoogte van 18 meter. Na een eerste afdaling in het waterbassin wordt de boot via een lift naar 19 meter hoogte gebracht. Daarna komen de bezoekers terecht in een grote halfpipe. Eindigen doet het bootje met een vrije val.

Amazonia is met een prijskaartje van 14 miljoen, de grootste investering van het park. De attractie kan nu pas opengaan door een late levering van enkele onderdelen.