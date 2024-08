Amazonia heeft zijn start helemaal gemist: sinds de opening in het

voorjaar is de attractie nauwelijks open geweest, en er zaten ook al

bezoekers in vast.

"Het spijt ons te moeten meedelen dat de nieuwe waterattractie Amazonia voor onbepaalde tijd zal moeten sluiten wegens aanhoudende technische problemen", laat Bellewaerde weten in een persbericht.

"We begrijpen dat dit nieuws een teleurstelling is voor onze bezoekers, maar de veiligheid en kwaliteit van onze attracties staan voorop," aldus de directie van Bellewaerde Park.

"We hopen dat de attractieconstructeur snel een doeltreffende oplossing kan bieden. Op heden kunnen we geen exacte heropeningsdatum geven."