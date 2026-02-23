De bouw kost ruim 16 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd door de stad Ieper. Vlaanderen voorziet daarnaast meer dan één miljoen euro aan subsidies.

Ook projectleider Ruben Veramme is tevreden over het verloop van de werken. “Tijdens de grondwerken hebben we veel geluk gehad met het weer, waardoor alles goed vooruitging. We zijn wel een paar bommen tegengekomen, maar dat kan je in Ieper verwachten.”

Het nieuwe zwembad zal volledig fossielvrij werken. Op het dak komen zonnepanelen met een capaciteit van 227 kilowattpiek en warmtepompen zullen onder meer instaan voor de verwarming van het water.