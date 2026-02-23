Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper verloopt volgens planning. De ruwbouw is intussen afgewerkt en de volgende fase van de werken, de binnenafwerking, is gestart. Als alles volgens schema blijft verlopen, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht.
Op de werf wordt momenteel volop gewerkt aan de afwerking van het nieuwe zwembadcomplex. Volgens schepen van Sport Peter De Groote zitten de werken volledig op schema.
“We zijn op de goede weg om te kunnen zeggen dat we volgend jaar, in juni 2027, zullen kunnen zwemmen in Ieper”, zegt De Groote. Het nieuwe zwembad wordt meer dan alleen een recreatief bad. “Het is ook een competitiebad. Belgische kampioenschappen en professionele wedstrijden zullen er kunnen plaatsvinden. We hebben ook rekening gehouden met de duikclub en met kinderen. Het wordt een multifunctioneel zwembad.”
Fosielvrij zwembad
De bouw kost ruim 16 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd door de stad Ieper. Vlaanderen voorziet daarnaast meer dan één miljoen euro aan subsidies.
Ook projectleider Ruben Veramme is tevreden over het verloop van de werken. “Tijdens de grondwerken hebben we veel geluk gehad met het weer, waardoor alles goed vooruitging. We zijn wel een paar bommen tegengekomen, maar dat kan je in Ieper verwachten.”
Het nieuwe zwembad zal volledig fossielvrij werken. Op het dak komen zonnepanelen met een capaciteit van 227 kilowattpiek en warmtepompen zullen onder meer instaan voor de verwarming van het water.
Binnenkijken op Open Wervendag
Het huidige zwembad blijft open tot het nieuwe complex klaar is. Daarna wordt het afgebroken. “We willen daarna een masterplan uitwerken voor de volledige sportsite”, zegt De Groote. “De bedoeling is om verder te bekijken welke sportinfrastructuur daar in de toekomst nog kan komen.”
Wie het zwembad al eens van dichtbij wil bekijken, kan dat tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Bezoekers kunnen er tussen 10 en 17 uur een blik achter de schermen werpen.