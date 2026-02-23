25°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Nieuw zwem­bad in Ieper op sche­ma: ope­ning voor­zien in juni vol­gend jaar

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper verloopt volgens planning. De ruwbouw is intussen afgewerkt en de volgende fase van de werken, de binnenafwerking, is gestart. Als alles volgens schema blijft verlopen, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht.

Op de werf wordt momenteel volop gewerkt aan de afwerking van het nieuwe zwembadcomplex. Volgens schepen van Sport Peter De Groote zitten de werken volledig op schema.

“We zijn op de goede weg om te kunnen zeggen dat we volgend jaar, in juni 2027, zullen kunnen zwemmen in Ieper”, zegt De Groote. Het nieuwe zwembad wordt meer dan alleen een recreatief bad. “Het is ook een competitiebad. Belgische kampioenschappen en professionele wedstrijden zullen er kunnen plaatsvinden. We hebben ook rekening gehouden met de duikclub en met kinderen. Het wordt een multifunctioneel zwembad.”

Zwembad ieper 3

Fosielvrij zwembad

De bouw kost ruim 16 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd door de stad Ieper. Vlaanderen voorziet daarnaast meer dan één miljoen euro aan subsidies.

Ook projectleider Ruben Veramme is tevreden over het verloop van de werken. “Tijdens de grondwerken hebben we veel geluk gehad met het weer, waardoor alles goed vooruitging. We zijn wel een paar bommen tegengekomen, maar dat kan je in Ieper verwachten.”

Het nieuwe zwembad zal volledig fossielvrij werken. Op het dak komen zonnepanelen met een capaciteit van 227 kilowattpiek en warmtepompen zullen onder meer instaan voor de verwarming van het water.

Zwembad ieper 2

Binnenkijken op Open Wervendag

Het huidige zwembad blijft open tot het nieuwe complex klaar is. Daarna wordt het afgebroken. “We willen daarna een masterplan uitwerken voor de volledige sportsite”, zegt De Groote. “De bedoeling is om verder te bekijken welke sportinfrastructuur daar in de toekomst nog kan komen.”

Wie het zwembad al eens van dichtbij wil bekijken, kan dat tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Bezoekers kunnen er tussen 10 en 17 uur een blik achter de schermen werpen.

Redactie
Zwembad

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Zwembad kuurne

Kuurne en Harelbeke zetten nieuwe stap naar intergemeentelijk zwembad
Zwembad Bredene 3

KIJK BINNEN. Het duurzaamste zwembadcomplex van België opent haar deuren: "Oostende zal jaloers zijn"
Heropening Interbad

Interbad in Brugge heropent na grondige renovatie
Zwembad ieper maart 2026

Nieuw zwembad Ieper bereikt hoogste punt: meiboom geplaatst
Whats App Image 2026 02 26 at 11 43 47 2

Diepste geothermische boring ooit voor Belgisch sportcomplex gestart
Buitenzwembad izegem 2

Buitenzwembad in Izegem definitief dicht: 'Geen laatste zomerseizoen door hoge kosten en risico op defect'
Aanmelden