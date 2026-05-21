De plannen voor een nieuw zwembad in Veurne krijgen een stevige financiële duw in de rug. Vlaams minister van Sport Annick De Ridder heeft de subsidieaanvraag van de stad goedgekeurd. Daardoor ontvangt Veurne in totaal 4,5 miljoen euro Vlaamse steun voor het project. Het bedrag wordt verspreid over 30 jaar uitbetaald, met een jaarlijkse subsidie van 150.000 euro. De eerste schijf volgt in het jaar na de oplevering van het nieuwe zwembad.
Schepen van Sport Ben Peperstraete spreekt van een belangrijke stap vooruit. “Deze subsidie van 4,5 miljoen euro is bijzonder goed nieuws én een broodnodige steun voor dit project”, zegt hij. “Dankzij de efficiënte samenwerking tussen onze diensten en de grondige voorbereiding van het dossier blijven we duidelijk de goede richting uitgaan richting effectieve realisatie.”
15 miljoen euro
De voorbereidingen voor de bouw zijn intussen volop aan de gang. Eind januari gaf de gemeenteraad al groen licht voor de selectieleidraad. De stad zoekt nu een partner die het project volgens het principe van 'design, build and maintain' mee zal realiseren. Voor het volledige project is een budget van 15 miljoen euro inclusief btw voorzien.
Het nieuwe zwembadcomplex komt aan de bestaande sporthal in de Noordstraat en moet plaats bieden aan zowel scholen, sportclubs als recreatieve zwemmers. Er komen onder meer een 25-meterbad, een instructiebad en een peuterbad. Volgens de stad wordt het zwembad energiezuinig, toegankelijk en onderhoudsvriendelijk gebouwd.