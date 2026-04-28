Kuurne en Harelbeke zetten nieuwe stap naar intergemeentelijk zwembad
Het huidige zwembad in Kuurne kan nog tot 2030 openblijven.
Kuurne en Harelbeke bundelen de krachten voor de bouw van een nieuw zwembad in het sportpark van Kuurne. Tijdens een gezamenlijk infomoment kregen gemeenteraadsleden en sportraden meer uitleg over het project en het verdere traject. De samenwerkingsovereenkomst wordt later deze maand voorgelegd aan beide gemeenteraden.
Het nieuwe zwembad moet inspelen op vier belangrijke noden: schoolzwemmen, leren zwemmen, trainingen voor clubs en recreatief gebruik. De focus ligt op een moderne en energiezuinige infrastructuur die de groeiende vraag in de regio kan opvangen.
De geplande locatie, op een van de voetbalterreinen in het sportpark, biedt volgens de besturen heel wat voordelen. Zo blijft het huidige zwembad open tot de nieuwe site klaar is.
"Unieke samenwerking"
Voor de realisatie en exploitatie werken beide gemeenten samen met Farys, dat instaat voor technische ondersteuning en uitbating. Er wordt gekozen voor een design-buildformule, waarbij ontwerp en uitvoering in één traject verlopen.
De kosten worden verdeeld: Kuurne neemt 80 procent van de investering op zich, Harelbeke 20 procent. De exploitatiekosten worden nadien verdeeld op basis van het effectieve gebruik. Daarnaast rekenen de gemeenten op Vlaamse subsidies.
“Dit is een unieke samenwerking waarbij we over de grenzen van onze gemeenten heen kijken”, zegt burgemeester van Kuurne Francis Benoit. “Een zwembad bouwen gaat over meer dan infrastructuur: het gaat over kansen geven aan kinderen, clubs en inwoners.”
Ook in Harelbeke zijn ze enthousiast. “Zwemmen is een basisvaardigheid én een belangrijke sport”, zegt de Harelbeekse burgemeester en schepen van sport Michaël Vannieuwenhuyze. “Door samen te werken kunnen we dit project duurzaam en betaalbaar realiseren, in het voordeel van beide gemeenten.”
Als alles volgens planning verloopt, kan de aanbesteding in 2026 starten. De werken zouden dan in 2028 beginnen, met een opening van het zwembad in 2030.