16°C
Aanmelden
Nieuws
Kuurne Harelbeke

Kuur­ne en Harel­be­ke zet­ten nieu­we stap naar inter­ge­meen­te­lijk zwembad

Zwembad kuurne

Het huidige zwembad in Kuurne kan nog tot 2030 openblijven.

Kuurne en Harelbeke bundelen de krachten voor de bouw van een nieuw zwembad in het sportpark van Kuurne. Tijdens een gezamenlijk infomoment kregen gemeenteraadsleden en sportraden meer uitleg over het project en het verdere traject. De samenwerkingsovereenkomst wordt later deze maand voorgelegd aan beide gemeenteraden.

Het nieuwe zwembad moet inspelen op vier belangrijke noden: schoolzwemmen, leren zwemmen, trainingen voor clubs en recreatief gebruik. De focus ligt op een moderne en energiezuinige infrastructuur die de groeiende vraag in de regio kan opvangen.

De geplande locatie, op een van de voetbalterreinen in het sportpark, biedt volgens de besturen heel wat voordelen. Zo blijft het huidige zwembad open tot de nieuwe site klaar is.

"Unieke samenwerking"

Voor de realisatie en exploitatie werken beide gemeenten samen met Farys, dat instaat voor technische ondersteuning en uitbating. Er wordt gekozen voor een design-buildformule, waarbij ontwerp en uitvoering in één traject verlopen.

De kosten worden verdeeld: Kuurne neemt 80 procent van de investering op zich, Harelbeke 20 procent. De exploitatiekosten worden nadien verdeeld op basis van het effectieve gebruik. Daarnaast rekenen de gemeenten op Vlaamse subsidies.

“Door samen te werken kunnen we dit project duurzaam en betaalbaar realiseren, in het voordeel van beide gemeenten.”

Michaël Vannieuwenhuyze, burgemeester Harelbeke

“Dit is een unieke samenwerking waarbij we over de grenzen van onze gemeenten heen kijken”, zegt burgemeester van Kuurne Francis Benoit. “Een zwembad bouwen gaat over meer dan infrastructuur: het gaat over kansen geven aan kinderen, clubs en inwoners.”

Ook in Harelbeke zijn ze enthousiast. “Zwemmen is een basisvaardigheid én een belangrijke sport”, zegt de Harelbeekse burgemeester en schepen van sport Michaël Vannieuwenhuyze. “Door samen te werken kunnen we dit project duurzaam en betaalbaar realiseren, in het voordeel van beide gemeenten.”

Als alles volgens planning verloopt, kan de aanbesteding in 2026 starten. De werken zouden dan in 2028 beginnen, met een opening van het zwembad in 2030.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Zwembad

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Blankaart

Vooruit verdedigt drinkwaterplan: "tijdelijke verlenging is nodig om onder norm te geraken"
Drinkwater waterkraan

Vlaamse regering heeft akkoord over drinkwaterplan. Dit staat er in:
Shari Bossuyt

Shari Bossuyt sprint naar ritzege in Vuelta ondanks bijna-botsing met Kopecky
Sepsiscoordinator

Tom Vanacker wordt nationaal sepsiscoördinator: "snelle detectie is cruciaal"
112 BB LINKS alstombrugge

117 jobs verdwijnen bij Alstom in Brugge na sociaal overleg
Werf schouwburg 2

Na drie jaar renoveren: Schouwburg in Kortrijk opent haar deuren op 4 november 2026
Aanmelden