Na maanden van werken is het Interbad in Brugge sinds woensdag 8 april opnieuw open voor het publiek. De renovatie omvatte zowel bouwkundige als technische ingrepen en werd uitgevoerd door Farys in opdracht van de stad.

Voor bezoekers springen vooral de volledig vernieuwde douches en het sanitair in het oog. Die waren verouderd en zijn nu vervangen met extra aandacht voor comfort en toegankelijkheid, waaronder een rolstoeltoegankelijk toilet.