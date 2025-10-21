Inter­bad in Brug­ge her­o­pent na gron­di­ge renovatie

Heropening Interbad

Het Interbad-zwembad in Sint-Kruis bij Brugge heeft vandaag opnieuw de deuren geopend na een ingrijpende renovatie. Bezoekers kunnen er voortaan terecht in een moderner, energiezuiniger en comfortabeler zwembad.

Na maanden van werken is het Interbad in Brugge sinds woensdag 8 april opnieuw open voor het publiek. De renovatie omvatte zowel bouwkundige als technische ingrepen en werd uitgevoerd door Farys in opdracht van de stad.

Voor bezoekers springen vooral de volledig vernieuwde douches en het sanitair in het oog. Die waren verouderd en zijn nu vervangen met extra aandacht voor comfort en toegankelijkheid, waaronder een rolstoeltoegankelijk toilet.

"Investering in comfortabele zwemomgeving"

Ook achter de schermen is het zwembad grondig aangepakt. Zo zijn er nieuwe luchtgroepen met geïntegreerde warmtepomp geplaatst, werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd en kwamen er onder meer nieuwe zandfilters voor het instructiebad. De ingrepen moeten onder meer de luchtkwaliteit en de energie-efficiëntie verbeteren.

“Met deze renovatie investeren we niet alleen in nieuwe technieken, maar vooral in een duurzame en comfortabele zwemomgeving voor elke bezoeker”, zegt Catherine Meyvaert, manager sportbeheer bij Farys. “Zo verlengen we de levensduur van het zwembad en verhogen we de kwaliteit voor zwemmers, scholen en verenigingen.”

De werken moesten ook een oplossing bieden voor de hoge luchtvochtigheid in de badzaal bij warme temperaturen. In totaal werd er zo’n 1,93 miljoen euro geïnvesteerd, met steun van Sport Vlaanderen.

Polsbandjes

Opvallend is ook dat Interbad voortaan werkt met polsbandjes in plaats van magneetkaarten. Bezoekers kunnen hun bestaande kaart sinds 1 april omruilen. Nieuwe abonnementen worden automatisch gekoppeld aan zo’n bandje, dat ook toegang geeft tot zwembad Jan Guilini.

