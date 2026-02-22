Duurzaamste multifunctioneel zwemcentrum van België

Warmtepompen zullen de temperatuur van de geothermisch gewonnen warmte, die het hele jaar door 25 tot 30 graden bedraagt, verhogen en zo alle nodige warmte leveren. De daken van het zwemcentrum en de naastgelegen padelvelden liggen volledig vol met zonnepanelen, 7 keer meer dan wat Vlaanderen eist. Ze zullen het gros van de nodige elektriciteit produceren.

“LAGO Bredene Grasduinen is een pioniersproject. Hiermee plaatsen we onze Vlaamse sportinfrastructuur aan de kop voor de energietransitie in Europa”, zegt Diether Thielemans, algemeen directeur LAGO.