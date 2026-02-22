De geothermische boorwerken voor het nieuwe zwem- en sportcomplex LAGO Bredene Grasduinen zijn gestart. Een gespecialiseerde firma boort 1.250 m diep, om er geothermische warmte te winnen. Het toegepaste systeem, met slechts één boring, is een wereldprimeur.
De boorwerken nemen in totaal ongeveer twee maanden in beslag, waarbij de werf dag en nacht draaien. Eerst boort men door de kleilagen boven op het onderliggende Brabantmassief. Daarna komt er een waterdichte mantel rond het boorgat. Intussen boort men volop verder in het rotsmassief. Diether Thielemans, algemeen directeur LAGO: “We boren tot 1.250 m diep, het equivalent van vier Eiffeltorens. Ter vergelijking: de geothermische boring van een particuliere woning is 100 tot 150 meter diep. Er kan dan voldoende warmte voor de woningverwarming gewonnen worden. Om een groot zwem- en sportcomplex als LAGO Bredene Grasduinen te kunnen verwarmen, wordt zo’n 10 keer dieper geboord.”
Duurzaamste multifunctioneel zwemcentrum van België
Warmtepompen zullen de temperatuur van de geothermisch gewonnen warmte, die het hele jaar door 25 tot 30 graden bedraagt, verhogen en zo alle nodige warmte leveren. De daken van het zwemcentrum en de naastgelegen padelvelden liggen volledig vol met zonnepanelen, 7 keer meer dan wat Vlaanderen eist. Ze zullen het gros van de nodige elektriciteit produceren.
“LAGO Bredene Grasduinen is een pioniersproject. Hiermee plaatsen we onze Vlaamse sportinfrastructuur aan de kop voor de energietransitie in Europa”, zegt Diether Thielemans, algemeen directeur LAGO.