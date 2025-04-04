Nieuw zwem­bad Ieper bereikt hoog­ste punt: mei­boom geplaatst

Zwembad ieper maart 2026

De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Op de werf is de traditionele meiboom geplaatst, een symbolisch moment waarbij het hoogste punt van de ruwbouw wordt gevierd.

“Het is een symbolisch gebruik dat voorspoed, geluk en vruchtbaarheid moet brengen voor het gebouw en zijn toekomstige gebruikers,” zegt Ruben Veramme, projectleider bij Artes.

Mooi op schema

Met het plaatsen van de meiboom gaat de bouw het volgende hoofdstuk in. In de komende maanden focussen de werken op de installatie van de technische onderdelen: waterbehandeling, elektriciteit, verwarming en luchtbehandeling. Daarnaast worden ook het dak, de gevels en het schrijnwerk geplaatst. Schepen van Sport Peter De Groote: “Mede dankzij de gunstige weersomstandigheden verlopen de werken bijzonder vlot. We zitten nog steeds mooi op schema.

Open Wervendag

Het nieuwe zwembad wordt een modern sport- en recreatiecomplex met onder meer een sportbad, instructiebad en recreatieve voorzieningen.

Wie de vooruitgang van dichtbij wil ontdekken, krijgt daar binnenkort de kans toe. Op zondag 31 mei opent de werf uitzonderlijk de deuren tijdens Open Wervendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van dit toekomstgerichte project.

Bouw nieuw zwembad Ieper start over maand
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Vermiste vrouw kortrijk
Lichaam van vermiste vrouw (35) gevonden in het water in de Leie: 'Geen tekenen van geweld'
Militaire basis Lombardsijde
Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
ongeval zandvoorde
Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond

Whats App Image 2026 02 26 at 11 43 47 2

Diepste geothermische boring ooit voor Belgisch sportcomplex gestart
Buitenzwembad izegem 2

Buitenzwembad in Izegem definitief dicht: 'Geen laatste zomerseizoen door hoge kosten en risico op defect'
Zwembad

Veurne zet volgende stap richting nieuw zwembad
Zwembad Ieper gesloten
Zwembad Ieper terug open na technisch probleem
Wielingenbad

Wielingenbad krijgt grondige renovatie
Interbad Sint-Kruis

Interbad in Sint-Kruis sluit zes maanden voor grondige renovatie
