De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Op de werf is de traditionele meiboom geplaatst, een symbolisch moment waarbij het hoogste punt van de ruwbouw wordt gevierd.
“Het is een symbolisch gebruik dat voorspoed, geluk en vruchtbaarheid moet brengen voor het gebouw en zijn toekomstige gebruikers,” zegt Ruben Veramme, projectleider bij Artes.
Mooi op schema
Met het plaatsen van de meiboom gaat de bouw het volgende hoofdstuk in. In de komende maanden focussen de werken op de installatie van de technische onderdelen: waterbehandeling, elektriciteit, verwarming en luchtbehandeling. Daarnaast worden ook het dak, de gevels en het schrijnwerk geplaatst. Schepen van Sport Peter De Groote: “Mede dankzij de gunstige weersomstandigheden verlopen de werken bijzonder vlot. We zitten nog steeds mooi op schema.
Open Wervendag
Het nieuwe zwembad wordt een modern sport- en recreatiecomplex met onder meer een sportbad, instructiebad en recreatieve voorzieningen.
Wie de vooruitgang van dichtbij wil ontdekken, krijgt daar binnenkort de kans toe. Op zondag 31 mei opent de werf uitzonderlijk de deuren tijdens Open Wervendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van dit toekomstgerichte project.