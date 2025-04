Het nieuwe zwembad komt op het voetbalveld, pal naast het huidige zwembad en sportcomplex. De nadruk zal op het sportieve liggen. Er komt een 25 op 25 meter zwembad en een instructiebad. Toch is er ook een recreatieve zone voorzien met een glijbaan.

Op de eerste verdieping komen de burelen van de sportdienst en een polyvalente zaal. Het wordt ook een duurzaam zwembad met warmtepompen en zonnepanelen, fossiele brandstoffen komen er niet meer aan te pas.

Wat er met het oude zwembad gebeurt, ligt nog niet vast. Het gaat pas dicht als het nieuwe open is. Dat is voorzien voor het voorjaar van 2027, over twee jaar dus.