Het nieuwe donorcentrum van het Rode Kruis in K In Kortrijk hoopt door de grotere zichtbaarheid meer mensen te kunnen aantrekken om bloed of plasma te geven. De centrale ligging is alvast een troef. En de trouwe donoren hebben de weg al gevonden.



"We komen eigenlijk voor het goede doel en de gezelligheid", zegt Nancy Doutreluigne. "We kennen iedereen hier al een beetje. Het is leuk om terug te komen."

Peter Warlop van Rode Kruis West-Vlaanderen: "Daarnaast hebben we een grote ruimte, waardoor we heel wat comfort aan onze donoren kunnen geven. En natuurlijk ook de bereikbaarheid. Iedereen die hier bloed of plasma komt geven, kan twee uur gratis parkeren in de ondergrondse parking."