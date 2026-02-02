12°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Nega­tief advies voor bouw woon­to­ren op Ootend­se Oosteroever

Project mistral verluys oostende

Foto Instagram Bart Versluys

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed geeft negatief advies voor de bouw van een woontoren met 15 verdiepingen op de Oosteroever in Oostende. Opmerkelijk, want eerder gaf het Agentschap Onroerend Erfgoed voorwaardelijk gunstig advies.

Volgens de commissie past de woontoren Mistral van bouwgroep Versluys niet in het beschermde landschap. De prominente nieuwbouw zou volgens de commissie het open landschap doorbreken en ook het doorzicht op het beschermde Fort Napoleon verstoren. 

Tegen de plannen was beroep aangetekend. Daarom moest de Vlaamse Commissie nu advies geven.

Oosteroever versluys
Nieuws

Bouwbedrijven beboet voor illegale werken in beschermd gebied in Oostende
Redactie
Erfgoed Vastgoed

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kasteel van beauvoorde veurne

'Meest romantische kasteel van Vlaanderen': dit West-Vlaams pareltje is bijna volledig gerestaureerd
Lakenhallenieper

Restauratie Ieperse Lakenhallen kost 6 miljoen meer dan voorzien
Toren1

Historisch herkenningspunt 'het torentje' op grens van Beveren en Desselgem verdwijnt
Lode zielens

Brugge verkoopt voormalige bibliotheek Lode Zielens
20260206 Houten bijl

Harelbeke restaureert zeldzame Romeinse bijl
Fort napoleon Oostende

156 bezwaarschriften tegen gedeeltelijke opheffing bescherming site rond Fort Napoleon
Aanmelden