Volgens de commissie past de woontoren Mistral van bouwgroep Versluys niet in het beschermde landschap. De prominente nieuwbouw zou volgens de commissie het open landschap doorbreken en ook het doorzicht op het beschermde Fort Napoleon verstoren.

Tegen de plannen was beroep aangetekend. Daarom moest de Vlaamse Commissie nu advies geven.