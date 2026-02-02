Foto Instagram Bart Versluys
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed geeft negatief advies voor de bouw van een woontoren met 15 verdiepingen op de Oosteroever in Oostende. Opmerkelijk, want eerder gaf het Agentschap Onroerend Erfgoed voorwaardelijk gunstig advies.
Volgens de commissie past de woontoren Mistral van bouwgroep Versluys niet in het beschermde landschap. De prominente nieuwbouw zou volgens de commissie het open landschap doorbreken en ook het doorzicht op het beschermde Fort Napoleon verstoren.
Tegen de plannen was beroep aangetekend. Daarom moest de Vlaamse Commissie nu advies geven.
