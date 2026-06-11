In het najaar van 2025 ging de restauratie van de Preetjes Molen in Heule van start. Deze molen is de enige bewaarde vlaszwingelmolen in Europa. In december 2025 werden het volledige gevlucht en de molenas verwijderd. De voorbije maanden werden die grondig vernieuwd en vandaag zijn ze opnieuw geplaatst.

Kroonjuweel

Wout Maddens, schepen van Onroerend Erfgoed: “Preetjes Molen is één van de Kortrijkse kroonjuwelen in onze stad. En voor een kroonjuweel draag je zorg, dat geef je de glans die het verdient. Na een grondige renovatie staat de molen er weer, fier in het landschap van Heule. De wieken van de molen kunnen opnieuw wind vangen en zijn klaar voor de volgende decennia.”

De werken worden afgerond tegen de zomervakantie van 2026. Daarna kan de molen opnieuw veilig en betrouwbaar draaien. De totale kostprijs van de restauratie bedraagt 200.000 euro. De stad kan een aanzienlijk deel daarvan recupereren via een erfgoedpremie van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.