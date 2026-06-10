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Nieuwpoort

Vlaan­de­ren onder­steunt res­tau­ra­tie van drie his­to­ri­sche gebou­wen in Nieuwpoort

Stadhuis Nieuwpoort

Foto Stad Nieuwpoort

Onroerend Erfgoed kent Stad Nieuwpoort een totaal van 1 miljoen euro aan erfgoedpremies toe voor de restauratie van het Stadhuis, de Stadshalle en de Pastorie. De renovatie van die drie monumenten kadert in de bouw van het nieuwe Administratief Centrum.

Het toekomstige Administratief Centrum van Nieuwpoort wordt ingepland aan het Marktplein. Het ontwerp voorziet een dialoog tussen een nieuwbouw en het bestaande patrimonium: het Stadhuis, de Stadshalle en de Pastorie. Om dit historisch gebouwenensemble duurzaam te kunnen inschakelen in het Administratief Centrum, is een restauratie nodig. Hiervoor diende Stad Nieuwpoort voor elk van deze monumenten subsidiedossiers in. Met succes dus: het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid kent voor de restauratie van de drie gebouwen in totaal 1 miljoen euro aan erfgoedpremies toe. Voor zowel het Stadhuis als de Stadshalle is er telkens 350.000 euro beschikbaar. De Stad krijgt voor de Pastorie 300.000 euro subsidie.

Goed nieuws

Burgemeester Kris Vandecasteele is bijzonder tevreden met de steun van Vlaanderen voor de opwaardering van drie van Nieuwpoorts waardevolle gebouwen. “Dat we voor de restauratie van deze drie iconische gebouwen samen 1 miljoen euro aan erfgoedpremies ontvangen, is bijzonder goed nieuws voor Nieuwpoort. Het bevestigt dat we de juiste keuze maken door ons Administratief Centrum te verankeren in het historische centrum van de stad. We investeren tegelijk in de toekomst van onze dienstverlening én in de herbestemming en het behoud van ons waardevolle erfgoed voor de volgende generaties.”

Pastorie Nieuwpoort
Stadhuis Nieuwpoort
Stadshalle met belfort Nieuwpoort

Foto's Stad Nieuwpoort

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Erfgoed

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