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Oostende

Erf­goed­ver­e­ni­ging Dement tevre­den met akkoord rond res­tau­ra­tie Ther­mae Palace

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Erfgoedvereniging Dement reageert positief op het akkoord rond de toekomst van Thermae Palace in Oostende. De vereniging is vooral tevreden dat de restauratie van het historische gebouw opnieuw centraal staat.

 Volgens Dement komt het akkoord tegemoet aan de bezorgdheden die al langer leven binnen de erfgoedsector en bij veel Oostendenaars. De vereniging benadrukt dat de snelle restauratie van het iconische hotel voor hen de belangrijkste prioriteit was.

“Als je bedenkt dat er twee jaar geleden nog sprake was van appartementen op deze site, dan zijn we vandaag een heel stuk verder met betere voorwaarden voor Oostende”, zegt Guy Servaes van Dement. “Erfgoed Vlaanderen is betrokken, het onderhoud wordt aangepakt en alles staat op papier. We zijn heel tevreden met de uitkomst. Dat zal zeker een eye-catcher worden voor de stad.”

"Hart voor gebouw"

De erfgoedvereniging voerde de voorbije periode gesprekken met de stad Oostende en de familie Vanmoerkerke, die betrokken is bij de toekomst van de site. Volgens Dement werden de opmerkingen vanuit de erfgoedsector ernstig genomen.

“Wat we geleerd hebben, is dat zij ook een hart hebben voor het gebouw. Ze zijn het gebouw zeer genegen. Onze opmerkingen werden met de nodige ernst bekeken en geïntegreerd”, aldus Servaes.

Dement verwacht dat Thermae Palace na de restauratie opnieuw een belangrijke blikvanger voor Oostende kan worden. “Oostende krijgt binnen enkele jaren een gerenoveerd en uniek pand binnen een erfgoedpark."

Redactie
Erfgoed

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