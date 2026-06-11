Volgens Dement komt het akkoord tegemoet aan de bezorgdheden die al langer leven binnen de erfgoedsector en bij veel Oostendenaars. De vereniging benadrukt dat de snelle restauratie van het iconische hotel voor hen de belangrijkste prioriteit was.

“Als je bedenkt dat er twee jaar geleden nog sprake was van appartementen op deze site, dan zijn we vandaag een heel stuk verder met betere voorwaarden voor Oostende”, zegt Guy Servaes van Dement. “Erfgoed Vlaanderen is betrokken, het onderhoud wordt aangepakt en alles staat op papier. We zijn heel tevreden met de uitkomst. Dat zal zeker een eye-catcher worden voor de stad.”