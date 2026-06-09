23°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Vier toe­komst­sce­na­ri­o’s voor Ieper­se Schouw­burg, afbraak is er één van

Schouwburg1

Gisteravond zijn vier mogelijke scenario’s voor de Schouwburg in het centrum van Ieper voorgesteld. De huidige schouwburg behouden of een volledige nieuwbouw, behoren tot de mogelijkheden. Maar er is ook een heel opmerkelijk voorstel: een deel van de kathedraal wordt schouwburg.

Drie van de vier mogelijkheden kosten tussen de vier en vijf miljoen euro. De schouwburg wordt behouden en gerenoveerd. Maar dan blijft het gebrek aan ruimte. Eva Ryde, schepen van Cultuur Ieper: “Je kunt ook heel veel investeren, 4 miljoen en eindigen met een veel kleinere zaal en nog steeds gebreken. Dat kan. Maar je kunt ook kiezen voor een heel andere aanpak die daar financieel niet zo ver boven ligt.”

Uitbreiding of afbraak

En die andere aanpak gaat dan over een uitbreiding van de bestaande schouwburg ofwel de volledige afbraak om op die plaats een nieuw gebouw op te trekken. De vierde mogelijkheid is een meer gedurfde keuze. De schouwburg wordt geïntegreerd in de kathedraal, maar bepaald in de proosdijvleugel, die nu leeg staat. Er is ruimte voor een theaterzaal, podiumtechnieken, kleedkamers en een cafetaria. Maar die kost loopt op tot net boven de 5 miljoen.

Pas voor volgende legislatuur

Jef Verschoore, Kerkfabriek: “Ik ben lid van de kerkfabriek. Ik bekijk het vanuit dat oogpunt. En wij zijn natuurlijk vragende partij dat de proosdijzaal zou kunnen ontsloten worden en voor bredere doeleinden zou kunnen gebruikt worden.”

Gisteravond kregen gemeenteraadsleden en adviesraden meer uitleg. Wat het ook wordt, de uitvoering zal pas voor de volgende legislatuur zijn. Eerst komen er nog informatierondes en worden ook de inwoners geraadpleegd.

Schouwburg1
Schouwburg2
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Erfgoed

Meest gelezen

Ronde van Brugge Wouter Mouton
Nieuws

Klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt bij huiszoekingen rond Code Rood
File
Nieuws

Twee rijstroken versperd op E403 ter hoogte van Wevelgem richting Doornik
Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden
Nieuws
Update

Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Villa zonnedaele

Historische Villa Zonnedaele in Zonnebeke heropent na zes jaar renovatie als lokaal dienstencentrum
Bommevrij Nieuwpoort 1 (c) Jan D'Hondt Atelje D

Restauratie Bommevrij Nieuwpoort krijgt steeds meer historische uitstraling
Kasteel wijnendale 3
Update

Kasteel Wijnendale opent uitzonderlijk het domein voor bezoekers
TAZ 2026 2

Theater Aan Zee kiest voor ‘Message in a Bottle’: zee speelt hoofdrol in 29ste festivaleditie
2018-12-04 00:00:00 - In Flanders Fields al jaren in de rode cijfers

In Flanders Fields Museum ontvangt Europese experts voor conferentie over oorlogserfgoed
Droogvis

Droogvis van de Brugse visrokerij Alloo erkend als Vlaams Streekproduct
Aanmelden