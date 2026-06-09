Drie van de vier mogelijkheden kosten tussen de vier en vijf miljoen euro. De schouwburg wordt behouden en gerenoveerd. Maar dan blijft het gebrek aan ruimte. Eva Ryde, schepen van Cultuur Ieper: “Je kunt ook heel veel investeren, 4 miljoen en eindigen met een veel kleinere zaal en nog steeds gebreken. Dat kan. Maar je kunt ook kiezen voor een heel andere aanpak die daar financieel niet zo ver boven ligt.”

Uitbreiding of afbraak

En die andere aanpak gaat dan over een uitbreiding van de bestaande schouwburg ofwel de volledige afbraak om op die plaats een nieuw gebouw op te trekken. De vierde mogelijkheid is een meer gedurfde keuze. De schouwburg wordt geïntegreerd in de kathedraal, maar bepaald in de proosdijvleugel, die nu leeg staat. Er is ruimte voor een theaterzaal, podiumtechnieken, kleedkamers en een cafetaria. Maar die kost loopt op tot net boven de 5 miljoen.

Pas voor volgende legislatuur

Jef Verschoore, Kerkfabriek: “Ik ben lid van de kerkfabriek. Ik bekijk het vanuit dat oogpunt. En wij zijn natuurlijk vragende partij dat de proosdijzaal zou kunnen ontsloten worden en voor bredere doeleinden zou kunnen gebruikt worden.”

Gisteravond kregen gemeenteraadsleden en adviesraden meer uitleg. Wat het ook wordt, de uitvoering zal pas voor de volgende legislatuur zijn. Eerst komen er nog informatierondes en worden ook de inwoners geraadpleegd.