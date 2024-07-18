In april sloegen gangsters er al eens een raam stuk en gingen ervandoor met enkele motoren. Ze konden toen ontkomen. Zondagnacht dus niet: toen stalen ze met z’n drieën zes motorfietsen. Ze vluchtten via de E17 naar Frankrijk en raakten in Harelbeke door een politieblokkade. Zes West-Vlaamse korpsen en de wegpolitie zetten de achtervolging voort tot over de grens, wat leidde tot de arrestatie van twee van de drie daders in een ruige buurt in Tourcoing. "De sfeer was er erg bedreigend," zegt de korpschef van Tielt. De twee opgepakte daders zijn Belgen.