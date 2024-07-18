23°C
Tielt

Motor­zaak voor vier­de keer beroofd: dit keer zijn daders gevat

Ramkraakfoto

Een motorenhandel in Meulebeke, bij Tielt, is voor de vierde keer slachtoffer geworden van ramkrakers. Maar deze keer zijn twee van de drie daders gevat. Dat gebeurde na een achtervolging tot over de Franse grens.

In april sloegen gangsters er al eens een raam stuk en gingen ervandoor met enkele motoren. Ze konden toen ontkomen. Zondagnacht dus niet: toen stalen ze met z’n drieën zes motorfietsen. Ze vluchtten via de E17 naar Frankrijk en raakten in Harelbeke door een politieblokkade. Zes West-Vlaamse korpsen en de wegpolitie zetten de achtervolging voort tot over de grens, wat leidde tot de arrestatie van twee van de drie daders in een ruige buurt in Tourcoing. "De sfeer was er erg bedreigend," zegt de korpschef van Tielt. De twee opgepakte daders zijn Belgen.

Nieuws

IN BEELD: overvallers kloppen vitrine kapot en stelen motoren
