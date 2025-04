De daders gaan agressief te werk. De bewakingscamera’s buiten worden vooraf omgedraaid. Het alarm is in werking getreden, de honden hebben een hels kabaal gemaakt, maar dat schrikt de daders blijkbaar niet af. “Een heel zware klap. Het is nu de derde keer dat we dat tegenkomen. Het neemt de motivatie weg. Maar ook mentaal ben je niet meer op je gemak, zeker als ze zo agressief tewerk gaan. We weten intussen ook dat ze op een andere plaats twee keer teruggegaan zijn. We maken ons zorgen. Gaan ze terugkomen of niet?”