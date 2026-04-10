Stijn Steels, hier met Stijn Devolder, Wout Van Aert, Senne Leysen & Dries De Bondt © Belga
Wout van Aert heeft zijn overwinning in Parijs-Roubaix opgedragen aan zijn overleden ploegmaat Michael Goolaerts. Acht jaar na z'n overlijden tijdens de kasseiklassieker blijft de herinnering sterk leven binnen het team, zegt ex-ploeggenoot en sportdirecteur Stijn Steels.
De overwinning van Wout van Aert in Parijs-Roubaix is niet alleen een sportieve mijlpaal, maar ook een emotioneel moment. Na zijn zege bracht hij een eerbetoon aan zijn voormalige ploegmaat Michael Goolaerts, die in 2018 overleed na een hartstilstand tijdens de wedstrijd.
Wout van Aert droeg z'n overwinning in Parijs-Roubaix op aan z'n overleden ploeggenoot Michael Goolaerts © Belga
Stijn Steels uit Meulebeke, toen ploegmaat van Goolaerts en vandaag sportdirecteur, beleefde het moment intens. “Vanaf Michael daar gestorven was, bleef dat leven in de groep: ooit moeten we Roubaix proberen winnen”, vertelt hij. “We wisten dat het voor Wout een ultiem doel zou zijn.”
“Vanaf Michael daar gestorven was, bleef dat leven in de groep: ooit moeten we Roubaix proberen winnen.”
Op 8 april 2018 stond Steels zelf aan de start van Parijs-Roubaix, samen met Goolaerts en Van Aert. De koers draaide uit op een drama toen Goolaerts onwel werd op de kasseistrook van Viesly à Briastre en later overleed.
"Ik kan er nog niet passeren"
De herinnering aan die dag blijft nazinderen, zeker bij een overwinning als deze. “Je beleeft alles opnieuw. Elke keer als je terug naar Roubaix gaat, denk je aan die dag”, zegt Steels. “Als je Wout dat gebaar naar de hemel ziet maken, komt alles terug. Dat is heel emotioneel.”
“Als je Wout dat gebaar naar de hemel ziet maken, komt alles terug."
De plek waar Goolaerts onwel werd, kreeg later de naam ‘secteur pavé Michael Goolaerts’. Voor Steels blijft het moeilijk om daar voorbij te rijden. “Ik kan er nog niet passeren, dat is te lastig. Maar ik ben er zeker van dat Wout daar gisteren ook aan gedacht heeft.”
Stijn Steels, hier met Stijn Devolder, Wout Van Aert, Senne Leysen & Dries De Bondt © Belga