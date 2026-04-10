Ex-ploeg­maat Stijn Steels over eer­be­toon van Aert: Dat gebaar zegt alles”

Wout van Aert heeft zijn overwinning in Parijs-Roubaix opgedragen aan zijn overleden ploegmaat Michael Goolaerts. Acht jaar na z'n overlijden tijdens de kasseiklassieker blijft de herinnering sterk leven binnen het team, zegt ex-ploeggenoot en sportdirecteur Stijn Steels.

De overwinning van Wout van Aert in Parijs-Roubaix is niet alleen een sportieve mijlpaal, maar ook een emotioneel moment. Na zijn zege bracht hij een eerbetoon aan zijn voormalige ploegmaat Michael Goolaerts, die in 2018 overleed na een hartstilstand tijdens de wedstrijd.

Stijn Steels uit Meulebeke, toen ploegmaat van Goolaerts en vandaag sportdirecteur, beleefde het moment intens. “Vanaf Michael daar gestorven was, bleef dat leven in de groep: ooit moeten we Roubaix proberen winnen”, vertelt hij. “We wisten dat het voor Wout een ultiem doel zou zijn.”

Op 8 april 2018 stond Steels zelf aan de start van Parijs-Roubaix, samen met Goolaerts en Van Aert. De koers draaide uit op een drama toen Goolaerts onwel werd op de kasseistrook van Viesly à Briastre en later overleed.

"Ik kan er nog niet passeren"

De herinnering aan die dag blijft nazinderen, zeker bij een overwinning als deze. “Je beleeft alles opnieuw. Elke keer als je terug naar Roubaix gaat, denk je aan die dag”, zegt Steels. “Als je Wout dat gebaar naar de hemel ziet maken, komt alles terug. Dat is heel emotioneel.”

De plek waar Goolaerts onwel werd, kreeg later de naam ‘secteur pavé Michael Goolaerts’. Voor Steels blijft het moeilijk om daar voorbij te rijden. “Ik kan er nog niet passeren, dat is te lastig. Maar ik ben er zeker van dat Wout daar gisteren ook aan gedacht heeft.”

Meest gelezen

WVA FRIETJES
Sport

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Nieuws

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Whats App Image 2026 04 11 at 16 50 33
Sport

Menen schrijft geschiedenis en wint voor het eerst de Beker van België

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Image 109

Voetbal Vlaanderen onderzoekt racisme-incident tijdens West-Vlaams duel: "mogelijke gevolgen zijn niet min"
Shari Bossuyt
Update

Shari Bossuyt komt zonder breuken uit zware val in Parijs-Roubaix
WVA FRIETJES

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Basket

Oostendse jongeren verslaan Bonn voor derde plaats
Zulte-Waregem

Zulte Waregem is, net als Cercle, zeker van behoud na winst bij Dender
Screenshot 20260410 220902 Instagram

KV Kortrijk promoveert zonder zelf te spelen naar de Jupiler Pro League
