Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
De federale politie onderzoekt een ramkraak bij het bedrijf Ecubel in Ieper, een groothandel in laptops. Iets voor 3 uur vannacht zijn daar honderden laptops gestolen.
De daders reden met een voertuig door de sectionale poort van het moderne bedrijfspand in het bedrijvenpark Ter Waarde. De laptops stonden klaar voor transport, waardoor ze snel konden worden meegenomen. Op camerabeelden is te zien dat het om twee gemaskerde daders in trainingspak gaat. Ze zijn slechts twee à drie minuten binnen geweest.
Voertuigbrand in Langemark
Niet veel later trof de brandweer in de Roeselarestraat in Langemark een brandend voertuig aan. Het stuur zat aan de rechterkant en het ging om een Engels voertuig met Franse nummerplaten. Mogelijk stapten de daders dus over in een ander voertuig om sporen uit te wissen.