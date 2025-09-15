13°C
Aanmelden
Nieuws
Langemark-Poelkapelle Ieper

Hon­der­den lap­tops gesto­len bij ram­kraak in Ieper

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De federale politie onderzoekt een ramkraak bij het bedrijf Ecubel in Ieper, een groothandel in laptops. Iets voor 3 uur vannacht zijn daar honderden laptops gestolen.

De daders reden met een voertuig door de sectionale poort van het moderne bedrijfspand in het bedrijvenpark Ter Waarde. De laptops stonden klaar voor transport, waardoor ze snel konden worden meegenomen. Op camerabeelden is te zien dat het om  twee gemaskerde daders in trainingspak gaat. Ze zijn slechts twee à drie minuten binnen geweest.

Voertuigbrand in Langemark

Niet veel later trof de brandweer in de Roeselarestraat in Langemark een brandend voertuig aan. Het stuur zat aan de rechterkant en het ging om een Engels voertuig met Franse nummerplaten. Mogelijk stapten de daders dus over in een ander voertuig om sporen uit te wissen.

Ramkraak Ieper
De redactie
Brand Ramkraak

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand

Brand bij Walotex in Rollegem
Brand houthulst

Uitslaande brand in Houthulst: groot bijgebouw volledig vernield
Brandalarm academie waregem 1

Brandalarm in Stedelijke Kunstacademie Waregem: leerlingen wachten even buiten tot alles veilig is
Rook1

Lading hooi vat vuur op vrachtwagen: fileleed op R8 in Marke
Brandw01

Keukenbrand richt zware schade aan in huis in Wevelgem
Brandweerwesthoek 0

Twee minderjarigen opgepakt voor brandstichting in loods in Wijtschate
Aanmelden