De renners krijgen zaterdag weer het traditionele parcours voorgeschoteld. De start- en aankomstplaats ligt op de piste aan het voetbalveld van KFC Meulebeke. De laatste winnaar van de Berencross was Michael Vanthourenhout in 2022.

"Ik heb de laatste drie edities gewonnen van de Berencross. Ik verloor daar wel het BK in 2024 en moest tevreden zijn met een bronzen medaille. Dus als ik Meulebeke hoor, denk ik vooral aan dat misgelopen Belgisch kampioenschap", vertelt Vanthourenhout.