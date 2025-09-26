Archiefbeeld © Belga
Zaterdag staat in Meulebeke de allereerste internationale veldrit van het nieuwe seizoen op het programma. De Berencross maakt nu deel uit van de Exact Crossen, een reeks losse wedstrijden waar geen klassement aan verbonden is.
De renners krijgen zaterdag weer het traditionele parcours voorgeschoteld. De start- en aankomstplaats ligt op de piste aan het voetbalveld van KFC Meulebeke. De laatste winnaar van de Berencross was Michael Vanthourenhout in 2022.
"Ik heb de laatste drie edities gewonnen van de Berencross. Ik verloor daar wel het BK in 2024 en moest tevreden zijn met een bronzen medaille. Dus als ik Meulebeke hoor, denk ik vooral aan dat misgelopen Belgisch kampioenschap", vertelt Vanthourenhout.
"Veel draaien en keren"
"Het is de eerste cross die van tel is. Iedereen wil zo goed als mogelijk beginnen, maar iedereen start in zijn eerste cross met veel vraagtekens. Ik kende een goede voorbereiding. Meulebeke is volgens mij een atypische wedstrijd met veel draaien en keren, maar dat ligt me wel", klinkt het bij Vanthourenhout
"Het is de start van een reeks TV-crossen en is dus heel belangrijk. Onze sponsors Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw moeten in de belangstelling komen. Bedoeling is dat ik dit seizoen in alle crossen aan de start kom. Eens het seizoen echt op gang is gekomen, kunnen we nog kijken of we hier en daar eventueel moeten wijzigen, maar eerst de Berencross", besluit de renner.
Voorts maken ook nog onder meer Laurens Sweeck, Joran Wyseure en Lars van der Haar er hun opwachting. Bij de vrouwen ging de zege in de laatste Berencross naar de Nederlandse Lucinda Brand. In 2024 werd Sanne Cant in Meulebeke Belgisch kampioene. Haar opvolgster Marion Norbert Riberolle showt er zaterdag haar tricolore trui.