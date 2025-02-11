Joran Wyseure heeft naar eigen zeggen een goede zomer achter de rug, en dat geeft hem het vertrouwen dat hij dit seizoen nog een stap vooruit kan zetten. In 2024 stond hij nog als derde op het BK-podium in Meulebeke, en dat smaakt naar meer voor de 24-jarige Lichterveldenaar.

Joran Wyseure: "Natuurlijk zijn de kampioenschappen wel iets hoger aangeschreven dan de rest, en de wereldbeker is natuurlijk het voornaamste klassement. Vorig jaar was ik daarin derde in de eindstand.

Of dat gaat lukken om te evenaren, of nog wat beter te doen, dat weet ik niet. Dat zijn zowat de grote doelen. En ik heb natuurlijk Ruddervoorde kunnen winnen vorig jaar vroeg in het seizoen. Je merkt dan wel als je zo vroeg in het seizoen een cross kunt winnen, dan neem je dat mee voor de rest van het seizoen.

Ik hoop direct in orde te zijn, en daar opnieuw een goed resultaat neer te zetten."