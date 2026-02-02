In de vierde ronde bleef Vandeputte jacht maken op het kopduo en ploegmaats Kuypers-Vanthourenhout. Vandeputte kwam niet dichter, maar hij diepte zijn voorsprong wel uit ten opzichte van de vierde plaats ondanks een lekke band. Voor de dagzege ging het tussen Vanthourenhout en Kuypers, maar die laatste had ook af te rekenen met een lekke band. In de laatste ronde ging Vandeputte nog over Kuypers en zo reed hij onbedreigd naar de eindzege in de Superprestige met 105 punten. Vanthourenhout strandde zo ondanks de winst in Middelkerke met 103 punten op amper twee punten van de eindzege.