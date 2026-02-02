12°C
Van­de­put­te wint Super­pres­ti­ge bij de man­nen, Van Alp­hen gaat bij vrou­wen met eind­ze­ge aan de haal

Niels Vandeputte heeft de Superprestige gewonnen. Een tweede plaats in Middelkerke volstond voor zijn tweede eindzege in de Superprestige. Michael Vanthourenhout won de cross, maar in het eindklassement strandt hij op de tweede plaats. Bij de vrouwen ging de eindoverwinning naar Aniek Van Alphen.

Vanthourenhout wist wat hem te doen stond en dat was zo ver mogelijk voor Vandeputte eindigen. In de eerste ronden wou het nog niet echt lukken voor Vanthourenhout, maar ook Vandeputte vond zijn niveau niet. In de derde ronde ontbond Vanthourenhout zijn duivels. In geen tijd ging hij van de tiende naar de tweede plaats. Vandeputte moest reageren en deed dat ook. Hij rukte op naar de derde plaats en was mathematisch weer eindwinnaar van de Superprestige.

In de vierde ronde bleef Vandeputte jacht maken op het kopduo en ploegmaats Kuypers-Vanthourenhout. Vandeputte kwam niet dichter, maar hij diepte zijn voorsprong wel uit ten opzichte van de vierde plaats ondanks een lekke band. Voor de dagzege ging het tussen Vanthourenhout en Kuypers, maar die laatste had ook af te rekenen met een lekke band. In de laatste ronde ging Vandeputte nog over Kuypers en zo reed hij onbedreigd naar de eindzege in de Superprestige met 105 punten. Vanthourenhout strandde zo ondanks de winst in Middelkerke met 103 punten op amper twee punten van de eindzege.

Michael Vanthourenhoutwint

Bij de vrouwen won Amandine Fouquenet in Middelkerke. Daarmee kwam ze op 91 punten in de Superprestige, maar dat volstond niet voor de eindoverwinning. Die ging naar Aniek van Alphen. Dankzij Inge van der Heijden die haar remmen dichtkneep en Van Alphen voorliet, kwam Van Alphen ook op 91 punten. Omdat Fouquenet één manche minder reed, ging de overwinning in de Superprestige dus naar Van Alphen.

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Robbe Temmerman
