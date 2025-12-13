"Met die tweede plaats in de uitslag ben ik super tevreden", glimlachte de Roeselarenaar na afloop. "Het is weer leuk om er terug tussen te rijden en mee te doen voor de overwinning, ook al was Tibor Del Grosso vandaag duidelijk de sterkste. Het is lang geleden dat ik nog zo een goed gevoel had na de cross."





Thibau Nys was op anderhalve ronde van de eindmeet gaan aanvallen. Enkel Wyseure kon volgen maar toen Nys op een paaltje knalde in de zandbak ging ook de West-Vlaming tegen de vlakte. "Ik kreeg het bij het intrekken van de laatste twee ronden best koud. De reactiesnelheid was al wat weggetrokken", gaf hij een verklaring. "Ik had voor de zandbak enige marge ingebouwd op Thibau, maar ik kon het onheil echt niet omzeilen. Het zag er misschien een beetje lomp uit, maar ik kon echt geen kant op."

Op die manier kreeg Del Grosso het gat vrij om te gaan aanvallen. "Ik had het geluk dat ik in de laatste zandpassage Thibau nog achter mij kon houden en op die manier tweede kon worden. Het is al een tijdje geleden dat ik nog eens op het podium mocht staan. En ik doe ook een goede zaak in het klassement van de Supeprestige. Ik voel me ook groeien in deze drukke kerstperiode."