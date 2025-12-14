Voor van der Poel, die Koksijde voor de vijfde keer op zijn naam schrijft, is het zijn derde overwinning op rij dit seizoen. Hij opende het veldritseizoen met winst in Namen en bevestigde gisteren in Antwerpen tegen Wout van Aert. Zowel Van der Poel als Sweeck staan maandag aan de start in Hofstade.