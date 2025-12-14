12°C
Aanmelden
Sport
Koksijde

Van der Poel blijft onge­naak­baar en wint ook Dui­nen­cross in Koksijde

Van der Poel Koksijde

© Belga

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft vandaag de Duinencross in Koksijde gewonnen, de zesde manche van de Wereldbeker veldrijden. Vanaf de vierde van zeven ronden reed de wereldkampioen solo naar de zege, voor wereldbekerleider Laurens Sweeck en teamgenoot Niels Vandeputte.

Voor van der Poel, die Koksijde voor de vijfde keer op zijn naam schrijft, is het zijn derde overwinning op rij dit seizoen. Hij opende het veldritseizoen met winst in Namen en bevestigde gisteren in Antwerpen tegen Wout van Aert. Zowel Van der Poel als Sweeck staan maandag aan de start in Hofstade.

Jari Vanassche
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Veldrijden Mathieu van der Poel

Meest gelezen

Yves Vanderhaeghe
Sport

Yves Vanderhaeghe is opnieuw trainer: “Een trainer moet niet te veel dromen, hij moet resultaten behalen”
Oostkamp KVDO
Sport

KVDO wint streekderby in Oostkamp
Matthieu bonne
Sport

Matthieu Bonne waag zich aan nieuw wereldrecord: meer dan 21.001 gescoorde vrijworpen in 24 uur

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand koksijde

Brand wint in het zand: Nederlandse wint Duinencross in Koksijde
Retro Meets Modern Brugge

Oude voetbaltruitjes herleven op Retro Meets Modern in Brugge
KV Kortrijk Anderlecht Futures

KV Kortrijk slaat laat toe en blijft stevig tweede na 5-2-zege tegen RSCA Futures
Union Zulte Belga

Essevee laat kansen onbenut en verliest bij leider Union
Menen Roeselare volleybal

Knack Roeselare wint felbevochten derby in Menen en blijft leider
Hayen videoboodschap

Bondscoach Rudi Garcia vindt ontslag Nicky Hayen "onbegrijpelijk", voetbalbond fluit hem terug
Aanmelden