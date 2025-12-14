© Belga
Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft vandaag de Duinencross in Koksijde gewonnen, de zesde manche van de Wereldbeker veldrijden. Vanaf de vierde van zeven ronden reed de wereldkampioen solo naar de zege, voor wereldbekerleider Laurens Sweeck en teamgenoot Niels Vandeputte.
Voor van der Poel, die Koksijde voor de vijfde keer op zijn naam schrijft, is het zijn derde overwinning op rij dit seizoen. Hij opende het veldritseizoen met winst in Namen en bevestigde gisteren in Antwerpen tegen Wout van Aert. Zowel Van der Poel als Sweeck staan maandag aan de start in Hofstade.
Jari Vanassche
Bart Coopman