Zo wordt Middelkerke in 2026-2027 de tweede manche op 5 november 2026. Door het WK in Oostende wijzigt de traditionele datum van februari naar november. "Dat zal een avondcross in halloweenthema worden, midden in de herfstvakantie", zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics.

Ruddervoorde, dat dit seizoen nog de opener was, verhuist naar de vijfde manche op 6 december. “Zo ontstaat een mooie spreiding in het klassement”, legt Mannaerts uit.

Gullegem blijft ongeveer in dezelfde periode, maar krijgt nu de rol van slotmanche op 2 januari. Diegem behoudt zijn plek als avondcross in de kerstperiode en Heusden-Zolder wordt voor het eerst op kerstdag gereden.