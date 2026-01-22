Kalender Superprestige 2026 – 2027 door elkaar geschud: dit verandert er voor de West-Vlaamse veldritten
Joran Wyseure tijdens de Superprestige in Ruddervoorde © Belga
De Telenet Superprestige veldritkalender voor volgend seizoen is bekend. In West-Vlaanderen verandert er vooral veel voor Ruddervoorde en Middelkerke. Ruddervoorde verhuist van de openingsmanche naar de vijfde cross, terwijl Middelkerke de tweede manche wordt. Gullegem sluit het seizoen dan weer af.
Komend weekend staat de laatste manche van de Telenet Superprestige in Middelkerke nog op het programma, maar er wordt ook al vooruit gekeken. Zo maakte Flanders Classics vandaag al de kalender voor volgend seizoen bekend en daarin staan toch enkele opvallende wijzigingen.
Middelkerke en Ruddervoorde verschuiven
Zo wordt Middelkerke in 2026-2027 de tweede manche op 5 november 2026. Door het WK in Oostende wijzigt de traditionele datum van februari naar november. "Dat zal een avondcross in halloweenthema worden, midden in de herfstvakantie", zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics.
Ruddervoorde, dat dit seizoen nog de opener was, verhuist naar de vijfde manche op 6 december. “Zo ontstaat een mooie spreiding in het klassement”, legt Mannaerts uit.
Gullegem blijft ongeveer in dezelfde periode, maar krijgt nu de rol van slotmanche op 2 januari. Diegem behoudt zijn plek als avondcross in de kerstperiode en Heusden-Zolder wordt voor het eerst op kerstdag gereden.