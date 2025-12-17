Aanmelden
Super­pres­ti­ge Heus­den-Zol­der: Michael Vant­houren­hout is blij met podiumplaats”

"Ik ben blij dat ik opnieuw op het podium sta", verklaarde de West-Vlaming dinsdag na zijn derde plaats in Heusden-Zolder. "Ik ben zeker tevreden met die derde plaats. Na de twee zandcrossen, die van Antwerpen en Koksijde, had ik een iets mindere periode. Ik voelde me fysiek niet honderd procent meer na de Duinencross."

"Maandag paste ik voor de cross in Hofstade. Het was beter dat ik wat rust nam en in de X2O Trofee heb ik toch geen klassement te verdedigen. Misschien geen slechte beslissing, want vandaag kon ik opnieuw het podium op en deed ik een goede zaak in het klassement van de Superprestige."

"Van Aert nog niet thuis"

"Ik probeerde om zo lang mogelijk mee te gaan met de kop van de cross, maar toen Wout van Aert doortrok, zat ik snel op een meter en wist ik meteen dat ik er beter aan zou doen om op de rest te wachten. Tibor del Grosso slaagde er wil in om mee te glippen met Van Aert. Ik wist dat Del Grosso een rappe kerel was en dat Van Aert nog niet thuis was. Dat bleek ook. Het is wel mooi dat zo'n jeugdig talent deze Superprestigewedstrijd naar zijn hand kan zetten."

