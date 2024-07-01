Op de toegangsdeur van de zaak is een camera gericht, beelden daar tonen twee mannen in een wit pak die de deur willen inbeuken. Maar het is een veiligheidsdeur die veel steviger is, en ook standhoudt terwijl ze er met volle geweld op inbeuken met een riooldeksel.

Daarop gaat het rookalarm af, één buur verwittigt de brandweer omdat hij denkt dat er brand is uitgebroken. De daders vluchten weg zonder buit.

De politiezone Westkust onderzoekt de zaak.