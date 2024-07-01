15°C
Koksijde

Inbraak­po­ging bij juwe­lier in Koksij­de mislukt

Juwelierszaak Koksijde

In Koksijde hebben in de nacht van zondag op maandag twee inbrekers geprobeerd binnen te dringen bij een juwelierszaak in de Zeelaan. De daders probeerden de deur in te beuken met een riooldeksel, maar de deur brak niet open.

Op de toegangsdeur van de zaak is een camera gericht, beelden daar tonen twee mannen in een wit pak die de deur willen inbeuken. Maar het is een veiligheidsdeur die veel steviger is, en ook standhoudt terwijl ze er met volle geweld op inbeuken met een riooldeksel.

Daarop gaat het rookalarm af, één buur verwittigt de brandweer omdat hij denkt dat er brand is uitgebroken. De daders vluchten weg zonder buit.

De politiezone Westkust onderzoekt de zaak.

