De ramkraak gebeurde rond half vijf vanmorgen. De daders reden de winkel binnen, en namen de inhoud van de kassa mee. De bewakingscamera filmde de hele overval.



Hoeveel de ramkrakers buit maakten is nog niet bekend. Binnen is de ravage wel enorm, zegt de uitbaatster. Het is al de vierde keer dat Topfruit het slachtoffer is van overvallers.

De politie is nu bezig met het sporenonderzoek, maar de uitbaatster wil zo snel mogelijk weer open, liefst vanmiddag al.