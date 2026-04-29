Ook Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL) ging dinsdag niet meer van start. De Italiaanse was maandag mee betrokken in de valpartij van klassementsleidster Noemi Rüegg. Beide rensters hebben daarbij breuken opgelopen. De 22-jarige Ciabocco droeg op het moment van de valpartij de witte jongerentrui.

De derde etappe van dinsdag, over 121 kilometer tussen Padron en A Coruña, bevat geen gecategoriseerde beklimmingen, al gaat het opnieuw om een heuvelachtige etappe met een lastige finale.