Ronde van Spanje voor vrouwen : Margot Vanpachtenbeke, niet hersteld van val, is eerste Belgische opgeefster
Margot Vanpachtenbeke (Lidl-Trek) is vandaag niet meer van start gegaan in de derde etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen. De West-Vlaamse heeft volgens haar team nog steeds last van een valpartij in de openingsetappe van zondag. De 27-jarige Vanpachtenbeke is zo de eerste Belgische opgeefster in deze editie.
Ook Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL) ging dinsdag niet meer van start. De Italiaanse was maandag mee betrokken in de valpartij van klassementsleidster Noemi Rüegg. Beide rensters hebben daarbij breuken opgelopen. De 22-jarige Ciabocco droeg op het moment van de valpartij de witte jongerentrui.
De derde etappe van dinsdag, over 121 kilometer tussen Padron en A Coruña, bevat geen gecategoriseerde beklimmingen, al gaat het opnieuw om een heuvelachtige etappe met een lastige finale.