16°C
Aanmelden
Sport
Menen

Ron­de van Span­je voor vrou­wen : Mar­got Vanpach­ten­be­ke, niet her­steld van val, is eer­ste Bel­gi­sche opgeefster

Margot vanpachtenbeke

Foto Archief

Margot Vanpachtenbeke (Lidl-Trek) is vandaag niet meer van start gegaan in de derde etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen. De West-Vlaamse heeft volgens haar team nog steeds last van een valpartij in de openingsetappe van zondag. De 27-jarige Vanpachtenbeke is zo de eerste Belgische opgeefster in deze editie.

Ook Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL) ging dinsdag niet meer van start. De Italiaanse was maandag mee betrokken in de valpartij van klassementsleidster Noemi Rüegg. Beide rensters hebben daarbij breuken opgelopen. De 22-jarige Ciabocco droeg op het moment van de valpartij de witte jongerentrui.

De derde etappe van dinsdag, over 121 kilometer tussen Padron en A Coruña, bevat geen gecategoriseerde beklimmingen, al gaat het opnieuw om een heuvelachtige etappe met een lastige finale.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Lauwe Margot Vanpachtenbeke

Meest gelezen

Marathon Kortrijk veel volk 2026
Sport

Ludieke actie: wie (halve) marathon Kortrijk te kort vond, is welkom op 'social run' van 1 km
KVDO Harelbeke
Sport

Geen promotie voor KVDO na thuisnederlaag tegen Harelbeke
Jeugdcup
Sport

Jeugdcup levert spektakel met doelpuntenregen en penaltythrillers

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hindernis1

Waregem Koerse stelt twee nieuwe hindernissen voor: "veiliger en makkelijker"
Alec Segaert

Na Vuelta in 2025 maakt Alec Segaert (Bahrain-Victorious) nu ook debuut in Giro
Zwembad kuurne

Kuurne en Harelbeke zetten nieuwe stap naar intergemeentelijk zwembad
Shari Bossuyt

Shari Bossuyt sprint naar ritzege in Vuelta ondanks bijna-botsing met Kopecky
Arjen Livyns

Arjen Livyns voor het eerst naar de Giro
Kortrijkzaan Frédéric Vervisch boekt succes in Laguna Seca

Kortrijkzaan Frédéric Vervisch boekt succes in Laguna Seca
Aanmelden