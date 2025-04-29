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Na het bouwverlof starten de werken voor de nieuwe Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe. De brug moet tegen 2030 klaar zijn en maakt deel uit van het Europese Seine-Scheldeproject, dat grotere schepen op de Leie mogelijk maakt. Vanmiddag was er een infomarkt voor de buurtbewoners.
Het project past binnen het Europese Seine-Scheldeprogramma, dat inzet op grotere binnenvaartschepen. Daarom wordt de nieuwe brug ongeveer twee meter hoger gebouwd dan de huidige.
De aannemer start op 18 augustus met voorbereidende werken, waaronder grondwerken en de afbraak van enkele woningen in de omgeving. Daarna volgt de bouw van de brugonderdelen, deels in het atelier en deels ter plaatse aan de oevers.
"De werken starten met grondwerken en de sloop van enkele woningen. Daarna worden de brugonderdelen gebouwd in het atelier en ter plaatse worden de pijlers gerealiseerd. Eind 2028, begin 2029 zou de brug geplaatst worden", zegt Geert Weymeis van De Vlaamse Waterweg.
Geen autoverkeer voor maximaal een half jaar
Tijdens een latere fase volgen rioleringswerken. Het autoverkeer zal dan tot zes maanden onderbroken worden over de brug. Voor fietsers en voetgangers blijft de oversteek wel mogelijk.
Bij buurtbewoners leeft het project, al wordt de mogelijke hinder niet onderschat. "Zes maanden zonder autoverkeer zal lang duren. We hebben dat hier al eens meegemaakt met werken die twee jaar duurden", zegt buurtbewoonster Silvie Nollet.
Voor zachte weggebruikers blijft de impact beperkt. "Fietsers en voetgangers zullen altijd de Leie kunnen oversteken via de oude of de nieuwe brug. Alleen het jaagpad aan de Wevelgemse zijde wordt onderbroken, maar daar komt een omleiding van ongeveer 300 meter", aldus Weymeis.
Aan de oevers komen ook nieuwe publieke ruimtes, met onder meer een dorpstuin aan Lauwe en een beleefzone met picknickweide in Wevelgem.
De totale kostprijs van het project bedraagt meer dan 33 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd door Europa. De nieuwe brug moet in 2030 volledig in gebruik zijn.