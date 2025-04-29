Tijdens een latere fase volgen rioleringswerken. Het autoverkeer zal dan tot zes maanden onderbroken worden over de brug. Voor fietsers en voetgangers blijft de oversteek wel mogelijk.

Bij buurtbewoners leeft het project, al wordt de mogelijke hinder niet onderschat. "Zes maanden zonder autoverkeer zal lang duren. We hebben dat hier al eens meegemaakt met werken die twee jaar duurden", zegt buurtbewoonster Silvie Nollet.

Voor zachte weggebruikers blijft de impact beperkt. "Fietsers en voetgangers zullen altijd de Leie kunnen oversteken via de oude of de nieuwe brug. Alleen het jaagpad aan de Wevelgemse zijde wordt onderbroken, maar daar komt een omleiding van ongeveer 300 meter", aldus Weymeis.

Aan de oevers komen ook nieuwe publieke ruimtes, met onder meer een dorpstuin aan Lauwe en een beleefzone met picknickweide in Wevelgem.

De totale kostprijs van het project bedraagt meer dan 33 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd door Europa. De nieuwe brug moet in 2030 volledig in gebruik zijn.