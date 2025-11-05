14°C
Menen

Voor de éch­te kerst moet je in Lau­we zijn: het huis van Johan heeft meer dan 100.000 lichtjes

In Lauwe bij Menen lokt het Kersthuisje opnieuw duizenden bezoekers. Meer dan 100.000 lichtjes en ruim 400 verlichte figuren zetten het huis van Johan Henry om in een spektakel dat tijdens de eindejaarsperiode tot 2.000 nieuwsgierigen aantrekt. Wat ooit begon als een kleine tuinversiering, groeide uit tot een vaste traditie én een baken van licht in de donkerste winterdagen.

Dit jaar ging een droom in vervulling: het kersthuisje van Johan telt exact 103.184 lichtjes. “Ieder jaar wil je meer. Ik zit zeker nog niet aan mijn plafond,” zegt hij. In december is zijn straat dan ook een van de drukste plekken van Lauwe, waar automobilisten graag even vertragen om het schouwspel te bekijken. 

Niet iedereen zou het thuis aandurven: “Een beetje overdreven,” giechelen Luna-Gabriella en Ulrike, “Bij ons zou het niet mogen.” Bezoekers komen van heinde en verre — van Antwerpen tot de kust. “Ik schat tussen de 1.500 en 2.000 mensen,” aldus Henry.

Groot klusje

Achter de schermen schuilt maanden werk: twee kamers staan vol dozen met figuren en lichtslingers, en al vanaf eind augustus begint het te kriebelen. “In een week krijg je dit niet opgebouwd, dus start ik in oktober. De regen van de voorbije weken was wel een uitdaging: elektriciteit en water gaan niet samen.”

Voor volgend jaar heeft Henry nog grotere plannen. In de zomer werkt hij al aan een nieuwe constructie, zodat het Kersthuisje ook dan weer nét dat tikkeltje meer kan schitteren.

Kerstmis Lauwe kerstsfeer

