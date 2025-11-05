Dit jaar ging een droom in vervulling: het kersthuisje van Johan telt exact 103.184 lichtjes. “Ieder jaar wil je meer. Ik zit zeker nog niet aan mijn plafond,” zegt hij. In december is zijn straat dan ook een van de drukste plekken van Lauwe, waar automobilisten graag even vertragen om het schouwspel te bekijken.

Niet iedereen zou het thuis aandurven: “Een beetje overdreven,” giechelen Luna-Gabriella en Ulrike, “Bij ons zou het niet mogen.” Bezoekers komen van heinde en verre — van Antwerpen tot de kust. “Ik schat tussen de 1.500 en 2.000 mensen,” aldus Henry.

