In Lauwe bij Menen is er heel wat te doen rond de heraanleg van Lauweplaats. De roze infrastructuur springt er erg in het oog. De schepen van publieke ruimte is tevreden over het resultaat, de inwoners zijn verdeeld.
Wie in het centrum van Lauwe komt, lijkt letterlijk alles door een roze bril te zien. De zitelementen, de fietsenstalling, de schaduwluifel, het bushokje, de balustrade aan de ingang van de kerk, niets is aan de kleur roze ontsnapt. En over smaken en kleuren valt dan wel niet te discussiëren, hier doen ze het toch.
"Ik vind het niet echt geslaagd", klinkt het bij inwoner van Lauwe, Marika Goos. "Ik had het liever in het groen of in het grijs gehad. Ik weet niet hoe je dat moet noemen, zo alles in het roze."
Maar inwoner Friedel Staelens is wel enthousiast. "Ik vind het vooral heel mooi. Zoals je ziet draag ik zelf ook roze. Ik vind het vernieuwend, uitdagend. Sommige mensen vinden het toch ietwat te gewaagd? In het leven moet men durven."