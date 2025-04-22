7°C
Ver­gun­ning voor brug tus­sen Wevel­gem en Lauwe

Brug lauwe

Simulatie

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken voor een nieuwe burg tussen Wevelgem en Lauwe, bij Menen begin volgend jaar starten.

De Vlaamse Waterweg gaat de brug bouwen en heeft nu een vergunning gekregen. De brug over de Leie wordt vervangen zodat er grotere schepen kunnen passeren. Ook de omgeving gaat er anders uitzien, met veel groen en plaats om te spelen. 

Om de hinder te beperken, wordt de nieuwe brug gebouwd naast de bestaande. Voor de buurtbewoners komt er nog een vergadering met meer informatie over de werken.

Brug lauwe
Nieuws

Vergunning voor nieuwe brug Wevelgem-Lauwe aangevraagd
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Wegenwerken Lauwe

