De Vlaamse Waterweg gaat de brug bouwen en heeft nu een vergunning gekregen. De brug over de Leie wordt vervangen zodat er grotere schepen kunnen passeren. Ook de omgeving gaat er anders uitzien, met veel groen en plaats om te spelen.

Om de hinder te beperken, wordt de nieuwe brug gebouwd naast de bestaande. Voor de buurtbewoners komt er nog een vergadering met meer informatie over de werken.