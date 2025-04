Samen met de bouw van de nieuwe brug wordt ook de omgeving verfraaid. Daarbij wordt ook de natuurwaarde verhoogd. Het landschap in Wevelgem zal worden open gemaakt zodat er meer verbinding zal zijn tussen de natuur aan beide zijden van de brug. Door het afgraven van een historisch verhoogd terrein zal er ook meer natte natuur ontstaan. In de lus van de aanloophellingen voor de fietsers, wordt een natuurlijke infiltratiesysteem gecreëerd voor alle hemelwater van Wevelgem. Enkel bij hevige regenval zal in de toekomst nog regenwater in de Leie stromen.