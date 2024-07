In de nacht van zaterdag op zondag sloegen de dieven toe in een fruitwinkel in de Moorselestraat in Menen. Ze reden met een wagen de glazen schuifdeuren stuk en gingen aan de haal met een voorraad kleingeld. De buit is dus klein, maar de schade is groot. Het is al de vierde inbraak in deze zaak.

De nacht erop sloegen inbrekers toe in een apotheek in de Geluwestraat in Wervik. Ook daar werd een glazen schuifdeur verbrijzeld. Het lijkt vreemd, maar in deze zaak hebben ze niets gestolen.