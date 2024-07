De ramkraak vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats rond 2 uur. De inbrekers reden de glazen deur van Comme Chez Nous aan diggelen. Zo geraakten ze binnen en stolen ze sigaretten en geld. De brandweer kwam ter plaatse om de glazen deur te stutten.

Het is al de vierde ramkraak in drie weken tijd. Op donderdag 18 juli gebeurde er al een ramkraak op de groenten- en fruitzaak Topfruit in Lauwe. Begin juli waren er ook al twee ramkraken in de grensstreek. Er werd ingebroken in fruitwinkel 't Appelke in Menen en apotheek Apocare in Wervik.