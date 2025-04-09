Vias voerde bij ruim 5.000 Belgen een enquête uit. Meer dan een op de drie daarvan zei geregeld te snel te rijden. Zo geeft een op de vier bevraagden (26 procent) toe meerdere keren per maand de maximumsnelheid te overschrijden, bijna een op de tien Belgen (9 procent) doet dat meerdere keren per week en 3 procent zelfs dagelijks. Wat positief is, is dat het aandeel in vijf jaar tijd is gehalveerd: van 6 procent in 2020 naar 3 procent in 2025. Volgens Vias lijkt de toename van het aantal flitscamera's en trajectcontroles dus wel effect te hebben op het gedrag van bestuurders.

Minder overtredingen binnen de bebouwde kom

Verder blijkt dat de snelheidslimieten buiten de bebouwde kom het minst gerespecteerd worden. Buiten de bebouwde kom overschrijdt 41 procent van de bestuurders regelmatig de snelheidslimiet, tegenover 39 procent op autosnelwegen en 33 procent binnen de bebouwde kom.

Oorzaak ongevallen

Vias wijst erop dat snelheid een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen. Zo is een op de drie dodelijke ongevallen in ons land te wijten aan een te hoge snelheid.

Morgen vindt opnieuw een flitsmarathon plaats. Tijdens de actie zullen twee derde van alle Belgische politiezones, samen met de federale wegpolitie, snelheidscontroles uitvoeren op 658 locaties. Tijdens de vorige editie in november werden meer dan 1,3 miljoen voertuigen gecontroleerd op 24 uur tijd, waarvan ongeveer 4 procent te snel reed.