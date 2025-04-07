Vanaf 6 uur vanmorgen richt de politie zowel onbemande camera's als mobiele bemande camera's op de Belgische wegen. Tijdens de actie zal twee derde van alle Belgische politiezones, samen met de federale wegpolitie, snelheidscontroles uitvoeren op 658 locaties. Overdreven snelheid is volgens de politie namelijk een van de hoofdzaken van verkeersongevallen.

Controles blijven nodig

Volgens de federale politie toonde de vorige flitsmarathon aan dat controles nodig blijven. Die vond plaats in november 2025. Tijdens de actie, die toen ook 24 uur duurde, werden er in België meer dan 1,4 miljoen bestuurders op 645 plaatsen gecontroleerd. Bij bijna 50.000 van hen werden snelheidsovertredingen vastgesteld, dat is ongeveer 4,14 procent van de gecontroleerde voertuigen. Van 102 bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken.

Bewustmaken

Met de controleactie wil de politie niet alleen bestuurders sanctioneren, maar ze vooral bewustmaken van hun verantwoordelijkheid: de snelheidslimiet respecteren blijft een van de beste manieren om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. "Veilig verkeer begint bij een aangepaste snelheid - elke dag opnieuw", klinkt het.