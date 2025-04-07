Aanmelden
Nieuws

Flits­ma­ra­thon is gestart

Flitsmarathon

© Belga

De wegpolitie en federale politie zijn begonnen aan een 24 uur lange flitsmarathon. De Belgische actie kadert in de Europese flitsmarathon, waaraan meer dan twintig EU-lidstaten deelnemen. Het doel is om de verkeersveiligheid te verhogen, en om bestuurders aan te moedigen de snelheidslimieten te respecteren.

Vanaf 6 uur vanmorgen richt de politie zowel onbemande camera's als mobiele bemande camera's op de Belgische wegen. Tijdens de actie zal twee derde van alle Belgische politiezones, samen met de federale wegpolitie, snelheidscontroles uitvoeren op 658 locaties. Overdreven snelheid is volgens de politie namelijk een van de hoofdzaken van verkeersongevallen.

Controles blijven nodig

Volgens de federale politie toonde de vorige flitsmarathon aan dat controles nodig blijven. Die vond plaats in november 2025. Tijdens de actie, die toen ook 24 uur duurde, werden er in België meer dan 1,4 miljoen bestuurders op 645 plaatsen gecontroleerd. Bij bijna 50.000 van hen werden snelheidsovertredingen vastgesteld, dat is ongeveer 4,14 procent van de gecontroleerde voertuigen. Van 102 bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken.

Bewustmaken

Met de controleactie wil de politie niet alleen bestuurders sanctioneren, maar ze vooral bewustmaken van hun verantwoordelijkheid: de snelheidslimiet respecteren blijft een van de beste manieren om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. "Veilig verkeer begint bij een aangepaste snelheid - elke dag opnieuw", klinkt het.

De redactie
Flitsmarathon

Meest gelezen

Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle
"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Nieuws

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Flitsmarathon

Morgen Flitsmarathon: ruim een op de drie Belgen heeft soms te zware voet
Flitsen - Flitsmarathon

Op 15 april terugkeren van vakantie? Dan let je maar beter op je snelheid
Flitsen - Flitsmarathon

Betrapt tijdens flitsmarathon aan 116 per uur in de bebouwde﻿ kom
Flitsen - Flitsmarathon

Flitsmarathon: vandaag 24 uur lang verscherpte controles
Flitsmarathon

Flitsmarathon: politiezone RIHO flitst hardrijders in Izegem met... vuilnisbak
Flitsen - Flitsmarathon

Opgelet: politie houdt opnieuw flitsmarathon
Aanmelden