De flitsmarathon van de politie was aangekondigd, maar toch hebben heel wat bestuurders zich laten betrappen. In Brugge reed meer dan zeven procent van de gecontroleerde chauffeurs te snel. Maar vooral de cijfers van de controles in de zone Arro Ieper zijn opvallend: één op vijf bestuurders reed bij een bemande controle sneller dan toegelaten.
De politie van Arro Ieper controleerde 2.500 bestuurders, meer dan vijfhonderd waren in overtreding. Trieste uitschieter was een bestuurder met een gecorrigeerde snelheid van 116 per uur in de bebouwde kom, waar je dus maar vijftig mag. Er is ook iemand geflitst aan 101 per uur in zone 50. Zeven bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven. Opvallend, zegt politie Arro Ieper: vooral bij controles in de late avond reden mensen veel te snel.
"Onze aandachtsvestiging voor de flitsmarathon zorgde voor redelijk wat discussie en polemiek. Helaas hebben heel wat bestuurders de les niet begrepen," schrijft de politie op haar Facebookpagina.