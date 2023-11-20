De politie van Arro Ieper controleerde 2.500 bestuurders, meer dan vijfhonderd waren in overtreding. Trieste uitschieter was een bestuurder met een gecorrigeerde snelheid van 116 per uur in de bebouwde kom, waar je dus maar vijftig mag. Er is ook iemand geflitst aan 101 per uur in zone 50. Zeven bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven. Opvallend, zegt politie Arro Ieper: vooral bij controles in de late avond reden mensen veel te snel.

"Onze aandachtsvestiging voor de flitsmarathon zorgde voor redelijk wat discussie en polemiek. Helaas hebben heel wat bestuurders de les niet begrepen," schrijft de politie op haar Facebookpagina.