14°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Betrapt tij­dens flits­ma­ra­thon aan 116 per uur in de bebouw­de﻿ kom

Flitsen - Flitsmarathon

© Belga

De flitsmarathon van de politie was aangekondigd, maar toch hebben heel wat bestuurders zich laten betrappen. In Brugge reed meer dan zeven procent van de gecontroleerde chauffeurs te snel. Maar vooral de cijfers van de controles in de zone Arro Ieper zijn opvallend: één op vijf bestuurders reed bij een bemande controle sneller dan toegelaten.

De politie van Arro Ieper controleerde 2.500 bestuurders, meer dan vijfhonderd waren in overtreding. Trieste uitschieter was een bestuurder met een gecorrigeerde snelheid van 116 per uur in de bebouwde kom, waar je dus maar vijftig mag. Er is ook iemand geflitst aan 101 per uur in zone 50. Zeven bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven. Opvallend, zegt politie Arro Ieper: vooral bij controles in de late avond reden mensen veel te snel.

"Onze aandachtsvestiging voor de flitsmarathon zorgde voor redelijk wat discussie en polemiek. Helaas hebben heel wat bestuurders de les niet begrepen," schrijft de politie op haar Facebookpagina.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Flitsmarathon

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
2025-11-09 - 703_N_provinciaalhofMETSVO_20251109162207.mp4 - xTdRvvZJx_0.jpg
Nieuws

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Flitsen - Flitsmarathon

Flitsmarathon: vandaag 24 uur lang verscherpte controles
Flitsmarathon

Flitsmarathon: politiezone RIHO flitst hardrijders in Izegem met... vuilnisbak
Flitsen - Flitsmarathon

Opgelet: politie houdt opnieuw flitsmarathon
Flitsen

Opgepast: Politie houdt 21ste editie van flitsmarathon

20e flitsmarathon: 24 uur extra snelheidscontroles over het hele land

Let op: vandaag is er opnieuw een flitsmarathon
Aanmelden