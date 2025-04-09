Dylan uit Waarmaarde, bij Avelgem, is 17 jaar wanneer hij na zijn eerste dag vakantiejob met zijn brommer naar huis rijdt. Rond middernacht wordt hij frontaal aangereden door een auto. “De bestuurder reed te snel en aan de verkeerde kant van de weg”, vertelt zijn plusmoeder Cynthia Verdonck. “Dylan was op slag dood.”

Het ongeval laat diepe sporen na bij de familie. Bijna zeven jaar later is zijn kamer nog altijd onaangeroerd. “Zelfs de lakens liggen er nog zoals toen”, zegt Cynthia. “Voor mij voelt het alsof hij hier nog is.”