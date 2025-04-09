Het ver­driet is een dage­lijks gevecht”: plus­ma­ma Cyn­thia getuigt over onge­val waar­bij Dylan (17) stierf

Dylan (17) stierf zeven jaar geleden nadat hij werd aangereden door een wagen die te snel reed

Nog tot zes uur morgenvroeg houdt de politie ook in onze provincie opnieuw een flitsmarathon. En die extra controles blijven nodig, want overdreven snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Een op drie dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan te hoge snelheid, blijkt uit cijfers van verkeersinstituut VIAS. Eén van die dodelijke slachtoffers is Dylan uit Waarmaarde. Hij kwam 7 jaar geleden om het leven toen hij amper 17 was. Zijn plusmama Cynthia Verdonck getuigt over hoe zwaar het verlies blijft wegen.

Dylan uit Waarmaarde, bij Avelgem, is 17 jaar wanneer hij na zijn eerste dag vakantiejob met zijn brommer naar huis rijdt. Rond middernacht wordt hij frontaal aangereden door een auto. “De bestuurder reed te snel en aan de verkeerde kant van de weg”, vertelt zijn plusmoeder Cynthia Verdonck. “Dylan was op slag dood.”

Het ongeval laat diepe sporen na bij de familie. Bijna zeven jaar later is zijn kamer nog altijd onaangeroerd. “Zelfs de lakens liggen er nog zoals toen”, zegt Cynthia. “Voor mij voelt het alsof hij hier nog is.”

"Dagelijks gevecht"

Het verdriet blijft, zegt ze. “Het is een dagelijks gevecht. We staan ermee op en gaan ermee slapen. Het lijkt alsof het gisteren gebeurd is.”

Om het verhaal van Dylan levend te houden en anderen te waarschuwen, trekt Cynthia naar middelbare scholen met de organisatie Getuigen Onderweg. Daar getuigt ze over de impact van verkeersongevallen. “Ik hoop dat jongeren beseffen hoe kwetsbaar ze zijn in het verkeer. Het kan op een fractie van een seconde voorbij zijn. Ze moeten echt beter opletten onderweg.”

Cynthia Verdonck, plusmama Dylan

Dylan is nog lang niet vergeten. Jaarlijks is er een oldtimerrit en vrienden komen nog altijd samen in zijn kamer om herinneringen op te halen.

Davy Vercamer

Celien Tanghe

