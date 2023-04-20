16°C
Flits­ma­ra­thon: mor­gen 24 uur lang ver­scherp­te controles

Flitsen - Flitsmarathon

© Belga

Morgen vanaf 6 uur tot en met vrijdag 6 uur vindt opnieuw een flitsmarathon plaats. 24 uur lang zal de Wegpolitie van de Federale Politie samen met een groot aantal zones van de Lokale Politie extra controleren op snelheid.

Het doel van deze aangekondigde actie is duidelijk: bestuurders aansporen om hun snelheid te matigen en zich steeds aan de toegestane limieten te houden. Velen onderschatten nog altijd de gevaren die overdreven snelheid met zich meebrengt: het is een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen.

Topprioriteit

De flitsmarathon wordt twee keer per jaar georganiseerd, in het voorjaar en in het najaar. Bij de laatste editie in april 2025 werd een recordaantal voertuigen gecontroleerd: 1 339 602 in 24 uur tijd. Bij 3,99% van de bestuurders werd een snelheidsovertreding vastgesteld. Opmerkelijk feit: bij de vaste flitstoestellen reed 1,69% van de bestuurders te snel, bij de mobiele flitstoestellen was dat maar liefst 8,12%. “Dit toont aan dat te snel rijden nog steeds sterk ingeburgerd is en dat het absoluut nodig blijft om te sensibiliseren en daarnaast ook te controleren. Verkeersveiligheid blijft een absolute topprioriteit voor de Geïntegreerde Politie,” zegt de politie in een persbericht.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Flitsmarathon

