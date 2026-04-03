Op 15 april terug­ke­ren van vakan­tie? Dan let je maar beter op je snelheid

Door een Europese flitsmarathon op 15 april zullen er in meer dan twintig EU-lidstaten extra snelheidscontroles plaatsvinden. Ook in ons land zal de federale politie 24 uur lang intensief controleren op de snelheid van weggebruikers. Het doel is om de verkeersveiligheid te verhogen, en om bestuurders aan te moedigen de snelheidslimieten te respecteren.

Tijdens de actie zullen twee derde van alle Belgische politiezones, samen met de federale wegpolitie, snelheidscontroles uitvoeren op 658 locaties. De politie zal daarbij extra aandacht besteden aan plaatsen met een verhoogd risico, zoals zones 30, schoolomgevingen en plaatsen met veel kwetsbare weggebruikers.

Volgens de federale politie toonde de vorige flitsmarathon aan dat controles nodig blijven. Die vond plaats in november 2025. Tijdens de actie, die toen ook 24 uur duurde, werden er in België bijna 50.000 snelheidsovertredingen vastgesteld. Een groot deel daarvan via onbemande camera's.

Bewustmaking

Met de controleactie wil de politie niet alleen bestuurders sanctioneren, maar ze vooral bewustmaken van hun verantwoordelijkheid: de snelheidslimiet respecteren blijft een van de beste manieren om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. "Veilig verkeer begint bij een aangepaste snelheid - elke dag opnieuw", klinkt het.

